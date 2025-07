Ambienti per maiali nei cruciverba: la soluzione è Porcili

Home / Soluzioni Cruciverba / Ambienti per maiali

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ambienti per maiali' è 'Porcili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORCILI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Porcili? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Porcili.

Perché la soluzione è Porcili? Porcili indica gli ambienti dedicati all'allevamento dei maiali, come stalle o ricoveri specifici. Sono spazi pensati per garantire il benessere degli animali e gestire al meglio l'allevamento su larga scala. La parola deriva dal termine porco, riferendosi proprio a questi animali. Conoscere i porcili aiuta a capire meglio il mondo dell'agricoltura e della produzione alimentare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ambienti per i maialiGli animali come i maialiCosì è l aria degli ambienti chiusiUn prodotto in grado di sanificare gli ambienti e evitare il contagioAmbienti per studenti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Ambienti per maiali" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

L Livorno

I Imola

E R A G C R E B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BERGERAC" BERGERAC

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.