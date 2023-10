Ambienti per i maiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ambienti per i maiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PORCILI

Significato/Curiosita : Ambienti per i maiali

Quelle regioni per l'allevamento di maiali, non ce ne sarebbe per il resto della popolazione. si noti che la domesticazione del maiale non è profonda... Quelle regionil'allevamento di, non ce ne sarebbeil resto della popolazione. si noti che la domesticazione delnon è profonda... Un porcile è uno spazio recintato o un edificio utilizzato per l'allevamento di maiali domestici in una fattoria. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Ambienti per i maiali : ambienti; maiali; Un gas usato per la disinfezione di ambienti ; ambienti per studenti; Elementi verticali che separano gli ambienti ; Ampi ambienti da passeggio per croceristi fra; Gli ambienti inutili dell abitazione; ambienti domestici molto ampi; Gas per disinfettare gli ambienti ; maiali ; Animali come i maiali ; Pure i maiali sono abili a cercarli; Il maiali no cotto alla maniera sarda; L area della fattoria in cui risiedono i maiali ; Ambiente per maiali ; Gli animali come i maiali ;

Cerca altre Definizioni