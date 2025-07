Aiuto che si dà per non far cadere nei cruciverba: la soluzione è Sostegno

SOSTEGNO

Curiosità e Significato di Sostegno

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sostegno più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sostegno.

Perché la soluzione è Sostegno? Il sostegno è l'aiuto o la spinta che si dà per mantenere qualcosa in equilibrio o evitare che cada. Può essere fisico, come una mano sotto un oggetto instabile, o simbolico, come supporto morale o finanziario. In ogni caso, rappresenta il gesto di rafforzare e proteggere, mantenendo stabile ciò che potrebbe cadere o crollare. È un gesto di cura e affidamento fondamentale nella vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Sostegno

Se ti sei imbattuto nella definizione "Aiuto che si dà per non far cadere", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

S Savona

T Torino

E Empoli

G Genova

N Napoli

O Otranto

