Un uomo ricercato nei cruciverba: la soluzione è Latitante

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un uomo ricercato' è 'Latitante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LATITANTE

Curiosità e Significato di Latitante

Vuoi sapere di più su Latitante? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Latitante.

Perché la soluzione è Latitante? Latitante indica una persona ricercata dalla legge che si nasconde per evitare l’arresto. Si tratta di qualcuno sfuggente, che si allontana dai propri doveri o responsabilità, spesso in fuga da un'accusa o un reato. Essere latitante significa vivere nell’ombra, lontano dalla giustizia. È un termine usato sia in ambito legale che quotidiano per descrivere chi si sottrae alle proprie responsabilità.

Come si scrive la soluzione Latitante

Hai trovato la definizione "Un uomo ricercato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Scopri definizioni su "TAGLIERE" TAGLIERE

