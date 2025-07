Lo è il tredici ma non il dodici nei cruciverba: la soluzione è Dispari

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo è il tredici ma non il dodici' è 'Dispari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISPARI

Curiosità e Significato di Dispari

La parola Dispari è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dispari.

Perché la soluzione è Dispari? Dispari indica numeri che non sono divisibili per due, come 1, 3, 5. La parola rappresenta qualcosa di unico e diverso, spesso associato a caratteristiche distintive. In modo figurato, può riferirsi a situazioni o elementi che si distinguono dal resto. Insomma, essere dispari significa uscire dal coro, avere un tocco speciale, proprio come il tredici rispetto al dodici.

Come si scrive la soluzione Dispari

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo è il tredici ma non il dodici"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

S Savona

P Padova

A Ancona

R Roma

I Imola

