Scocca nelle candele dei motori nei cruciverba: la soluzione è Scintilla

Home / Soluzioni Cruciverba / Scocca nelle candele dei motori

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scocca nelle candele dei motori' è 'Scintilla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCINTILLA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Scintilla più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Scintilla.

Perché la soluzione è Scintilla? Scocca nelle candele dei motori fa riferimento a una piccola scintilla, cioè un'energia luminosa e breve che si accende per avviare il processo di combustione. La parola scintilla indica proprio questo bagliore momentaneo, fondamentale per far partire il motore o innescare una reazione. È un termine che richiama l’idea di un inizio, di qualcosa che dà il via alla macchina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un tipo di distribuzione dei motori delle autoViene utilizzata per la produzione di candeleCasa di motori con sede a PontederaLe candele molto lunghe e sottili di una voltaAlimenta e lubrifica contemporaneamente i motori a due tempi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Scocca nelle candele dei motori" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

I Imola

N Napoli

T Torino

I Imola

L Livorno

L Livorno

A Ancona

A O N T M C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANCATO" MANCATO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.