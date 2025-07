Roccia magmatica costituita essenzialmente da vetro nei cruciverba: la soluzione è Ossdiana

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Roccia magmatica costituita essenzialmente da vetro' è 'Ossdiana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSSDIANA

Curiosità e Significato di Ossdiana

Vuoi sapere di più su Ossdiana? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Ossdiana.

Perché la soluzione è Ossdiana? L'ossidiana è una roccia magmatica formata principalmente da vetro vulcanico, caratterizzata da un aspetto lucido e nero, simile al vetro naturale. Si forma quando la lava si raffredda rapidamente, impedendo la cristallizzazione. Questa pietra è apprezzata per la sua bellezza e utilizzi artistici o ornamentali, rappresentando un esempio affascinante di come il magma solidifica in modo rapido e inatteso.

Come si scrive la soluzione Ossdiana

La definizione "Roccia magmatica costituita essenzialmente da vetro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

S Savona

S Savona

D Domodossola

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

