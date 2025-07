In questo modo dormono i gatti nei cruciverba: la soluzione è Raggomitolati

Home / Soluzioni Cruciverba / In questo modo dormono i gatti

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'In questo modo dormono i gatti' è 'Raggomitolati'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAGGOMITOLATI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Raggomitolati? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 13 lettere nella pagina dedicata: Raggomitolati.

Perché la soluzione è Raggomitolati? RAGGOMITOLATI descrive quei gatti che si rannicchiano su se stessi, formando una palla compatta e morbida, come se si avvolgessero in un abbraccio di pelliccia. È un modo colorato per indicare il loro modo di dormire, comodo e protettivo. Quindi, quando vedi un gatto così, sai che si sente al sicuro e a suo agio nel suo angolo di relax.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L isola inglese dei gatti senza codaUn modo di dire oraI baffi dei gattiGrosso modo all incircaRiconosciuti in modo solenne

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "In questo modo dormono i gatti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

G Genova

G Genova

O Otranto

M Milano

I Imola

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

I Imola

S O I N R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SONORI" SONORI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.