Proprietaria insieme a qualcun altro nei cruciverba: la soluzione è Cointestataria

Home / Soluzioni Cruciverba / Proprietaria insieme a qualcun altro

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Proprietaria insieme a qualcun altro' è 'Cointestataria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COINTESTATARIA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 14 lettere Cointestataria: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cointestataria? Coinestataria indica una persona che condivide la proprietà di qualcosa con un'altra o altre persone, come ad esempio un immobile o un bene. È un termine usato nel diritto per descrivere chi detiene insieme a qualcun altro il diritto di proprietà. In sostanza, rappresenta una condizione di comproprietà, dove più soggetti hanno diritti uguali o diversi su uno stesso bene. È un concetto importante per capire come si gestiscono e condividono i beni in modo legale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lui lei e qualcun altroUn tomo letto da qualcun altro ingIn medicina l insieme dei caratteri particolari per cui ogni individuo si differenzia da un altroSembrare un altroTutt altro che hard

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Proprietaria insieme a qualcun altro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

A I C I M M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MIMICA" MIMICA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.