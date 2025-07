Ne è privo il pangolino nei cruciverba: la soluzione è Denti

DENTI

Curiosità e Significato... La parola Denti è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Denti.

Perché la soluzione è Denti? I denti sono strutture dure e bianche che si trovano nella bocca, fondamentali per masticare e parlare. Sono presenti in tutte le persone e alcuni animali, e la loro salute è essenziale per il benessere generale. La frase Ne è privo il pangolino? suggerisce che questa creatura non possiede denti, rendendo ancora più interessante conoscere questa caratteristica unica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ne era privo l assassino in un opera di IonescoNe è privo l aviogettoNe è privo il tipo indelicatoIl pane toscano ne è privoNe è privo un vano cieco

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

E R T C A S Mostra soluzione



