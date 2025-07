Ne è privo un vano cieco nei cruciverba: la soluzione è Finestra

FINESTRA

Curiosità e Significato... La parola Finestra è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Finestra.

Perché la soluzione è Finestra? Una finestra è un'apertura nel muro che permette di vedere fuori e far entrare luce e aria. Si trova spesso nelle case, negli edifici o in veicoli, offrendo una visuale verso l’esterno. La sua funzione combina praticità e estetica, creando un collegamento tra interno ed esterno. In breve, una finestra arricchisce gli spazi e migliora la qualità della vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ne abbiamo uno ciecoNe era privo l assassino in un opera di IonescoNe è privo l aviogettoNe è privo il tipo indelicatoIl pane toscano ne è privo

