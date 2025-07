Offerta in denaro di modesta entità nei cruciverba: la soluzione è Obolo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Offerta in denaro di modesta entità' è 'Obolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OBOLO

Curiosità e Significato di Obolo

Vuoi sapere di più su Obolo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Obolo.

Perché la soluzione è Obolo? Obolo indica un'offerta in denaro di modesta entità, spesso fatta come segno di ringraziamento o di cortesia. È un gesto semplice e discreto, tipico in molte culture, che rappresenta un piccolo contributo economico senza importanza significativa. Questo termine evidenzia l'atto di donare una somma minima, mostrando gentilezza senza grandi pretese. In definitiva, l'obolo è un gesto umile di generosità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Di modesta entitàModesta offertaCorrompere con denaro o offerta di altri vantaggiMagistrati che risolvevano controversie di modesta entitàOfferta in denaro che si dà al mendicante

Come si scrive la soluzione Obolo

Hai trovato la definizione "Offerta in denaro di modesta entità" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

B Bologna

O Otranto

L Livorno

O Otranto

