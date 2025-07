Nelle piante avviene quella clorofilliana nei cruciverba: la soluzione è Fotosintesi

Home / Soluzioni Cruciverba / Nelle piante avviene quella clorofilliana

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Nelle piante avviene quella clorofilliana' è 'Fotosintesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FOTOSINTESI

Curiosità e Significato... La parola Fotosintesi è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fotosintesi.

Perché la soluzione è Fotosintesi? La fotosintesi è il processo attraverso cui le piante, usando la luce del sole, trasformano l'anidride carbonica e l'acqua in zuccheri e ossigeno. È fondamentale per la vita sulla Terra, poiché produce l'ossigeno che respiriamo e alimenta gli ecosistemi. In sostanza, è il metodo con cui le piante catturano la luce e la trasmettono in energia utile per crescere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Avviene su una banchinaLe piante più voraciPiante dei Paesi caldiLo sono molte pianteLo è un campo in cui si coltivano più specie di piante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Nelle piante avviene quella clorofilliana", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

O Otranto

T Torino

O Otranto

S Savona

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

S Savona

I Imola

L O F T N L O A E M F A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AFFOLLAMENTO" AFFOLLAMENTO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.