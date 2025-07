L estremità della pedana di salto per gare con gli sci nei cruciverba: la soluzione è Dente Del Trampolino

DENTE DEL TRAMPOLINO

Curiosità e Significato di Dente Del Trampolino

Perché la soluzione è Dente Del Trampolino? Il dente del trampolino è la parte finale e appuntita della pedana di salto con gli sci, che aiuta gli atleti a spiccare il volo e raggiungere alte prestazioni. È un elemento fondamentale per garantire la corretta posizione di partenza e sicurezza durante il salto. In sostanza, rappresenta il punto di partenza decisivo per i grandi salti sugli sci.

Come si scrive la soluzione Dente Del Trampolino

Non riesci a risolvere la definizione "L estremità della pedana di salto per gare con gli sci"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

