Si affrontano sul ring nei cruciverba: la soluzione è Pugili

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si affrontano sul ring' è 'Pugili'.

PUGILI

Curiosità e Significato di Pugili

Hai risolto il cruciverba con Pugili? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Pugili.

Perché la soluzione è Pugili? I pugili sono atleti che si sfidano sul ring, affrontandosi in incontri di boxe. La loro attività richiede forza, tecnica e concentrazione, mentre combattono per superare l’avversario e conquistare il successo. Questa parola rappresenta anche l’arte del combattimento regolamentato, simbolo di determinazione e coraggio. In sintesi, i pugili sono protagonisti di uno sport affascinante e intenso, che appassiona milioni di spettatori in tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Pugili

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si affrontano sul ring", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

U Udine

G Genova

I Imola

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A T I U A T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTUTITA" ATTUTITA

