La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uno dei nomi di Catone' è 'Porcio' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORCIO

Vuoi sapere di più su Porcio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Porcio.

Perché la soluzione è Porcio? Porcio è uno dei nomi di Catone, celebre statista e scrittore romano. Il termine deriva da un cognomen romano e richiama antichi epiteti legati alla famiglia Porcia. Oggi, il nome evoca l'immagine di saggezza e dedizione civica, testimonianza della lunga tradizione romana. Conoscere queste radici aiuta a comprendere meglio la storia e la cultura che ancora influenzano il nostro presente.

Se "Uno dei nomi di Catone" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

O Otranto

L O A A A I C M O C O C E S L T I D

