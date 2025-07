Una padellata di pesciolini nei cruciverba: la soluzione è Frittura

FRITTURA

Curiosità e Significato di Frittura

La soluzione Frittura di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Frittura per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Frittura? Frittura indica la cottura di alimenti, come pesciolini, immersi in olio caldo, rendendoli croccanti e gustosi. È una tecnica culinaria molto diffusa in Italia, ideale per preparare antipasti o piatti sfiziosi. Quindi, quando si parla di una padellata di pesciolini, ci si riferisce a una deliziosa frittura di pesce, perfetta per una tavola ricca di sapore.

Come si scrive la soluzione Frittura

La definizione "Una padellata di pesciolini" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

R Roma

I Imola

T Torino

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

