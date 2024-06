pesciolini inscatolati

: Il Movimento delle sardine, anche noto semplicemente come Le Sardine o 6000 sardine, è stato un movimento di attivismo politico italiano. Il movimento era dichiaratamente acefalo e senza una gerarchia definita, tuttavia la logica dei mass media portò a far emergere Mattia Santori, uno dei fondatori, come leader di fatto del movimento. Alcune delle figure più rilevanti del movimento fondarono un'associazione denominata Associazione 6000 sardine E.

Tedesco: Sostantivo: Sardine . (araldica) sardina.