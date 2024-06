Negozio di piatti pronti

: I cibi vengono serviti con stoviglie di plastica ed il consumo è immediato, oppure in contenitori di alluminio per l'asporto. La rosticceria è un esercizio commerciale pubblico dove è possibile acquistare e consumare in loco cibi caldi, soprattutto arrosti (da cui il nome) oppure acquistarle per l'asporto. Poiché di solito si tratta di pasti veloci, normalmente sono allestiti anche un bancone con sgabelli oltre ai tradizionali tavoli con sedie.

Italiano: Sostantivo: rosticceria ( approfondimento) f sing (pl.: rosticcerie) . (gastronomia) negozio di cibi caldi, (soprattutto di arrosti) od anche freddi come le insalate. Sillabazione: ro | stic | ce | rì | a. Pronuncia: IPA: /rostitte'ria/ . Etimologia / Derivazione: da arrostire .