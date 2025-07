Un impresa da Guinness nei cruciverba: la soluzione è Record

RECORD

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Record? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Record.

Perché la soluzione è Record? Una impresa da Guinness si riferisce a un risultato eccezionale, spesso riconosciuto come il più grande, il più veloce o il più sorprendente al mondo. La parola RECORD rappresenta proprio questa conquista straordinaria, un traguardo che supera ogni limite e viene celebrato a livello internazionale. È il simbolo di eccellenza e di chi si impegna a raggiungere l'impossibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Impresa da GuinnessI contributi all impresaÈ insita in ogni impresaL incerto di ogni impresaL impresa garibaldina che portò all Unità d Italia

