Tela grossolana per vele latine nei cruciverba: la soluzione è Olona

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tela grossolana per vele latine' è 'Olona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLONA

Curiosità e Significato... La soluzione Olona di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Olona per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Olona? Olona indica una tela grossolana, spesso utilizzata per vele latine, cioè quelle vele di forma triangolare impiegate sulle navi. Questa stoffa robusta e resistente è fondamentale per affrontare le intemperie in mare, garantendo solidità e affidabilità durante la navigazione. In sintesi, rappresenta un materiale essenziale nella tradizione marittima italiana e nel mondo della vela.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La tela grossolana usata per le vele latineTela grossolana per veleTela per vele latineTela grezza per veleRobusta tela di cotone per le vele

La definizione "Tela grossolana per vele latine" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

L Livorno

O Otranto

N Napoli

A Ancona

O T A N L A I M N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAMANTINO" LAMANTINO

