MARLIN

Perché la soluzione è Marlin? Il marlin è un pesce famoso per il suo lungo becco appuntito e la vela dorsale che si erge sulla schiena, ricordando il pesce spada per forma e aspetto. Apprezzato in pesca sportiva e apprezzato anche in cucina, il marlin rappresenta una delle creature più eleganti e potenti degli oceani. È un simbolo di agilità e forza nel mondo marino.

