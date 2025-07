Si usano per spostarsi a Venezia nei cruciverba: la soluzione è Vaporetti

Home / Soluzioni Cruciverba / Si usano per spostarsi a Venezia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si usano per spostarsi a Venezia' è 'Vaporetti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VAPORETTI

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Vaporetti, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Vaporetti? I vaporetti sono i tradizionali battelli che solcano le acque di Venezia, rappresentando il modo più autentico e pratico per spostarsi tra le isole e il centro storico. Questi mezzi di trasporto, simbolo della città, offrono un’esperienza unica di navigare tra canali e ponti, permettendo ai visitatori di scoprire Venezia da una prospettiva diversa e affascinante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si usano per chiamare scherzandoemostatici: si usano nei prelievi di sangueSi usano per vagliareSi usano con gli scarponiSi usano nei self Service

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Si usano per spostarsi a Venezia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

A Ancona

P Padova

O Otranto

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

S S A O R I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAN SIRO" SAN SIRO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.