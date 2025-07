Si scoprono portando alla luce cose celate apposta nei cruciverba: la soluzione è Altarini

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si scoprono portando alla luce cose celate apposta' è 'Altarini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALTARINI

Curiosità e Significato... La parola Altarini è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Altarini.

Perché la soluzione è Altarini? Gli altarini sono piccole trappole o inganni nascosti, spesso usati in modo figurato per indicare sotterfugi o bugie celate. L'espressione scoprire gli altarini significa portare alla luce verità nascoste o inganni volutamente nascosti. In sostanza, sono quei dettagli nascosti che, una volta scoperti, svelano il vero gioco dietro a un'apparenza. Alla fine, rivelano ciò che si cercava di nascondere.

A Ancona

L Livorno

T Torino

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

I Imola

