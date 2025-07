Si perdono venendo meno nei cruciverba: la soluzione è Sensi

Home / Soluzioni Cruciverba / Si perdono venendo meno

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si perdono venendo meno' è 'Sensi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SENSI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Sensi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Sensi.

Perché la soluzione è Sensi? La parola sensi indica le facoltà attraverso cui percepiamo il mondo, come vista, udito, tatto, gusto e olfatto. Sono fondamentali per interpretare la realtà e orientarsi nella vita quotidiana. Quando si perdono i sensi, si viene meno alla capacità di percepire l'ambiente circostante, compromettendo l'autonomia e il benessere. La loro importanza è insostituibile per vivere in modo consapevole e sicuro.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Quando si abbassa si vede di menoNuova si vede menoSi ha quando si paga di menoSi perdono per l emozioneSi valuta con il meno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Si perdono venendo meno"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

E A N P D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PEDANA" PEDANA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.