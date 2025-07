Rende affilata la lama nei cruciverba: la soluzione è Arrotatura

ARROTATURA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Arrotatura, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Arrotatura? L'arrotatura è il processo di affilatura o levigatura di una lama, rendendola più affilata e efficace nel taglio. Si tratta di un'operazione che permette di ripristinare la capacità di taglio di coltelli, forbici o utensili, eliminando le parti usurate o rovinate. In sostanza, l'arrotatura dà nuova vita agli strumenti da taglio, migliorandone funzionalità e precisione. È un passaggio fondamentale per mantenere in perfette condizioni gli attrezzi domestici o professionali.

A Ancona

R Roma

R Roma

O Otranto

T Torino

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

