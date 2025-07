Religiosi dell ordine fondato da san Filippo Neri nei cruciverba: la soluzione è Oratoriani

ORATORIANI

Curiosità e Significato di Oratoriani

Approfondisci la parola di 10 lettere Oratoriani: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Oratoriani? Gli Oratoriani sono i membri dell'ordine religioso fondato da San Filippo Neri nel XVI secolo, dedicato principalmente a evangelizzare e educare attraverso incontri e momenti di preghiera informali. Il loro nome deriva dall'Oratorio di San Filippo, un luogo di incontro e formazione spirituale. Sono un esempio di come la fede possa essere trasmessa con semplicità e vicinanza alle persone.

Come si scrive la soluzione Oratoriani

Se "Religiosi dell ordine fondato da san Filippo Neri" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

I Imola

