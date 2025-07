Prima si apre e poi si agita ma non è il termometro nei cruciverba: la soluzione è Ventaglio

VENTAGLIO

Curiosità e Significato di Ventaglio

La parola Ventaglio è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ventaglio.

Perché la soluzione è Ventaglio? Il ventaglio è un oggetto pieghevole usato per creare aria fresca, formato da lame sottili e leggere collegate tra loro. Si apre facilmente per essere maneggiato e si agita per raffreddarsi o rinfrescarsi, ma non è mai un termometro. È un accessorio elegante e pratico, perfetto per affrontare le giornate calde con stile e freschezza.

Come si scrive la soluzione Ventaglio

La definizione "Prima si apre e poi si agita ma non è il termometro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

