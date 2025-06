Prima si tosa poi si pettina nei cruciverba: la soluzione è Lana

Home / Soluzioni Cruciverba / Prima si tosa poi si pettina

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Prima si tosa poi si pettina' è 'Lana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LANA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Lana? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Lana.

Perché la soluzione è Lana? La lana è un materiale naturale proveniente dalla tosatura delle pecore, apprezzato per la sua morbidezza e isolamento termico. Viene utilizzata per realizzare vestiti caldi, coperte e altri tessuti. La sua versatilità e le proprietà isolanti la rendono un elemento fondamentale nell’abbigliamento invernale, simbolo di comfort e tradizione. Insomma, la lana è un vero e proprio tesoro della natura per il nostro benessere quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Prima si insacca e poi si affettaPrima si tagliano e poi si dànnoSi pratica divaricando prima le braccia e poi le gambeSi studia prima di iniziare un viaggioSi servono prima dei primi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Prima si tosa poi si pettina" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

N Napoli

A Ancona

O O E F R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORFEO" ORFEO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.