La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Premio anche per la pace' è 'Nobel'.

NOBEL

Curiosità e Significato di Nobel

La parola Nobel è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Nobel? Il Premio Nobel è un prestigioso riconoscimento internazionale istituito da Alfred Nobel, che premia eccellenze in vari campi come pace, letteratura, fisica, chimica ed economia. La categoria dedicata alla pace celebra chi si impegna per migliorare il mondo, promuovendo accordi e diritti umani. Un attestato di grande valore per chi lavora instancabilmente per un futuro più giusto e pacifico.

Come si scrive la soluzione Nobel

La definizione "Premio anche per la pace" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

O Otranto

B Bologna

E Empoli

L Livorno

