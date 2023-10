Un premio per la pace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un premio per la pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NOBEL

Significato/Curiosita : Un premio per la pace

Principale: premio nobel per la pace. segue un elenco dei vincitori del premio nobel per la pace. il premio viene assegnato annualmente dal comitato per il nobel... Principale:nobel. segueelenco dei vincitori delnobel. ilviene assegnato annualmente dal comitatoil nobel... Il premio Nobel ( AFI : /no'bl/; pronuncia svedese: /n'bl/) è un'onorificenza di valore mondiale attribuita annualmente a personalità viventi che si sono distinte nei diversi campi dello scibile umano, apportando «i maggiori benefici all'umanità» per le loro ricerche, scoperte e invenzioni, per le opere letterarie, per l'impegno in favore della pace mondiale. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un premio per la pace : premio; pace; premio bruttarello; Ambitissimo premio cinematografico; Vi si correva il Gran premio di Formula 1 in Portogallo; premio per divi; Un ambito premio internazionale; Il Bohr fisico danese premio Nobel nel 1922; Al ex-vicepresidente Usa e Nobel per la pace nel 2007; I Pellirosse fumavano quello della pace ; Crucci che non danno pace ; Un oasi di pace ; La pace dell animo; La protagonista di Guerra e pace ;

Cerca altre Definizioni