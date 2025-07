Pianure sudamericane nei cruciverba: la soluzione è Pampas

PAMPAS

Curiosità e Significato... La soluzione Pampas di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pampas per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Pampas? Le PAMPAS sono immense pianure fertili che si estendono principalmente in Argentina, Uruguay e Brasile. Queste vaste pianure sono famose per i loro paesaggi aperti, l'agricoltura abbondante e l'allevamento di bestiame. Un vero simbolo della grandezza naturale del Sud America, rappresentano un habitat unico e una risorsa fondamentale per l’economia locale. Un vero cuore verde del continente.

