SECONDO

Curiosità e Significato di Secondo

Approfondisci la parola di 7 lettere Secondo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Secondo? Secondo si riferisce a un'unità di misura del tempo molto breve, pari a un sesto di minuto. È anche usato per indicare una posizione in una sequenza o ranking, come il secondo classificato. La parola richiama l'idea di rapidità o qualcosa che passa in un attimo, rendendola perfetta per descrivere situazioni che vanno via in un lampo.

Come si scrive la soluzione Secondo

Se "Passa molto velocemente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

E Empoli

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

