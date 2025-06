Non la prova il disinteressato nei cruciverba: la soluzione è Invidia

INVIDIA

Curiosità e Significato... La soluzione Invidia di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Invidia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Invidia? L'invidia è un sentimento di insoddisfazione e desiderio verso ciò che appartiene ad altri, spesso accompagnato da un sottile senso di malanimo. È il motore nascosto dietro a giudizi negativi e confronti continui, alimentando una sensazione di inferiorità. In sostanza, l'invidia ci può spingere a desiderare ciò che non abbiamo, creando distanza tra noi e gli altri.

I Imola

N Napoli

V Venezia

I Imola

D Domodossola

I Imola

A Ancona

