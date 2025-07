Un monitor che riporta informazioni per il pubblico nei cruciverba: la soluzione è Totem

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un monitor che riporta informazioni per il pubblico' è 'Totem'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOTEM

Curiosità e Significato di Totem

Approfondisci la parola di 5 lettere Totem: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Totem? Un totem è un apparecchio o struttura che visualizza informazioni, messaggi o pubblicità rivolti al pubblico in modo semplice e immediato. Spesso posizionato in luoghi pubblici, permette di comunicare notizie, orari, promozioni o indicazioni in modo efficace e visibile. È uno strumento versatile che aiuta le aziende e le istituzioni a condividere messaggi con chi passa di fronte.

Come si scrive la soluzione Totem

Hai davanti la definizione "Un monitor che riporta informazioni per il pubblico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

O Otranto

T Torino

E Empoli

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T E N I P O R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PETTORINA" PETTORINA

