MACEDONIA

Curiosità e Significato di Macedonia

Perché la soluzione è Macedonia? Macedonia è una regione del nord della Grecia, famosa per i paesaggi montani e la storia antica. Il nome deriva dall'antico regno di Macedonia, celebre per Alessandro Magno, il grande conquistatore. La parola richiama anche il mix di frutta, sottolineando la varietà e l’armonia delle sue culture e tradizioni. Un luogo ricco di storia e bellezza, simbolo di unione tra passato e presente.

Come si scrive la soluzione Macedonia

Se "Mix di frutta vi nacque Alessandro Magno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

C Como

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

