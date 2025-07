Mischiare l uovo per unire tuorlo e albume nei cruciverba: la soluzione è Sbattere

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Mischiare l uovo per unire tuorlo e albume' è 'Sbattere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBATTERE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Sbattere: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sbattere? Sbattere significa mescolare energicamente tuorlo e albume (o altri ingredienti) per integrarli perfettamente, creando una consistenza omogenea e spumosa. È una tecnica comune in cucina, utile per preparare uova montate, impasti soffici o dessert delicati. Con questa azione, si ottiene una consistenza più leggera e ariosa, ideale per molte ricette di dolci e piatti salati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Contenitore di tuorlo e albumeUn liquore a base d uovoParte dell uovo che non si mangiaUnire le viti agli olmiLo è l uovo che si può sgusciare

