PICCIONI

Curiosità e Significato di Piccioni

Perché la soluzione è Piccioni? Messaggeri alati si riferisce a figure che portano messaggi attraverso il vento, come le frecce o i piccioni viaggiatori. La parola italiana corrispondente è PICCONI, usata anche per indicare strumenti di precisione o piccoli colpi. Un simbolo di comunicazione rapida e affidabile, i piccioni sono stati storicamente utilizzati per trasmettere messaggi importanti, dimostrando quanto la comunicazione possa superare ostacoli geografici e temporali.

Come si scrive la soluzione Piccioni

P Padova

I Imola

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

