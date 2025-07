Maglia girocollo con abbottonatura davanti nei cruciverba: la soluzione è Serafino

SERAFINO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Serafino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Serafino.

Perché la soluzione è Serafino? Serafino è un termine che indica una maglia girocollo con abbottonatura frontale, spesso associata a uno stile semplice ed elegante. Questo capo versatile può essere indossato sia in occasioni casual che più formali, grazie alla sua praticità e al design pulito. Perfetto per chi cerca un look sobrio ma raffinato, il serafino rappresenta un classico intramontabile dell'abbigliamento maschile e femminile.

Stai cercando la risposta alla definizione "Maglia girocollo con abbottonatura davanti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

R Roma

A Ancona

F Firenze

I Imola

N Napoli

O Otranto

M R I U B D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIMBAUD" RIMBAUD

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.