SPANATE

Curiosità e Significato di Spanate

Non fermarti alla soluzione! Conosci Spanate più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Spanate.

Perché la soluzione è Spanate? Spanate indica le viti o bulloni che, a causa di usura o forzature, hanno la filettatura rovinata o danneggiata, rendendole difficili da avvitare o svitare. Questo termine si usa spesso in ambito meccanico e fai-da-te per descrivere componenti che devono essere sostituiti o riparati. In breve, sono viti ammaccate che compromettono il corretto assemblaggio.

Come si scrive la soluzione Spanate

La definizione "Lo sono le viti con la filettatura rovinata" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

E Empoli

