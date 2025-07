Lo sono i materiali come mattoni e il calcestruzzo nei cruciverba: la soluzione è Edilizi

EDILIZI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Edilizi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Edilizi.

Perché la soluzione è Edilizi? La parola edilizi si riferisce a tutto ciò che riguarda l'edilizia, ovvero i materiali, le tecniche e le attività legate alla costruzione di edifici e strutture. È un termine che abbraccia mattoni, calcestruzzo, cemento e tutto ciò che serve per realizzare e mantenere edifici. In breve, riguarda l'universo delle costruzioni e del loro sviluppo.

Non riesci a risolvere la definizione "Lo sono i materiali come mattoni e il calcestruzzo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

