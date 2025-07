Lo curano i personal trainer nei cruciverba: la soluzione è Fitness

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo curano i personal trainer' è 'Fitness'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FITNESS

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Fitness: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fitness? Fitness indica lo stato di buona forma fisica, ottenuto attraverso esercizio, alimentazione equilibrata e uno stile di vita attivo. È un termine che racchiude salute, forza e benessere, spesso associato a attività in palestra o pratiche sportive. In sostanza, rappresenta il risultato di impegno e costanza per sentirsi al meglio con sé stessi. È la chiave per una vita più sana e dinamica.

Hai trovato la definizione "Lo curano i personal trainer" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

I Imola

T Torino

N Napoli

E Empoli

S Savona

S Savona

G P T I A I O M R S R M Mostra soluzione



Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.