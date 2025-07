Liquore come il centerbe nei cruciverba: la soluzione è Digestivo

DIGESTIVO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Digestivo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Digestivo.

Perché la soluzione è Digestivo? Il termine digestivo indica un liquore o bevanda alcolica consumata dopo i pasti per favorire la digestione. È spesso a base di erbe, eretici o aromi, e rappresenta un rito tipico della cultura italiana. Tra i più famosi ci sono limoncello, grappa e centerbe. In conclusione, il digestivo è il modo ideale per concludere un pasto in dolcezza e benessere.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Liquore come il centerbe", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

G Genova

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

