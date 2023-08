Un liquore come il fernet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un liquore come il fernet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIGESTIVO

Significato/Curiosità : Un liquore come il fernet

Il liquore come il Fernet, noto anche come digestivo, è una bevanda alcolica dall'aroma intenso e le proprietà digestive. Ottenuto da erbe, radici e spezie, il Fernet è spesso consumato dopo i pasti per agevolare la digestione e apportare un senso di comfort. La sua tradizione affonda le radici in antiche pratiche medicinali, poiché credevano che gli ingredienti potessero contribuire al benessere dell'apparato digerente. Questo liquore amaro, tipicamente servito in piccole dosi, ha guadagnato popolarità come simbolo culinario e sociale in molte culture. La sua dualità tra piacere e scopo funzionale lo rende un elemento intrigante nella scena gastronomica e delle bevande.

