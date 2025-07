Li vuota rapidamente il mitra nei cruciverba: la soluzione è Caricatori

CARICATORI

La soluzione Caricatori di 10 lettere

Perché la soluzione è Caricatori? Caricatori sono dispositivi utilizzati per inserire munizioni in armi da fuoco o mitra, permettendo di riempirli velocemente e facilitarne l’uso. Sono fondamentali per chi ha bisogno di rifornimenti rapidi e continui, come soldati o appassionati di tiro sportivo. In breve, i caricatori sono gli strumenti che consentono di vuotare rapidamente un mitra, rendendo più efficiente il suo impiego.

C Como

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

