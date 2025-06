Le loro uova, come quelle dei tonni, costituiscono la bottarga nei cruciverba: la soluzione è Cefali

Home / Soluzioni Cruciverba / Le loro uova, come quelle dei tonni, costituiscono la bottarga

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le loro uova, come quelle dei tonni, costituiscono la bottarga' è 'Cefali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CEFALI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Cefali più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cefali.

Perché la soluzione è Cefali? I cefali sono pesci marini molto diffusi, noti per le loro uova, simili a quelle dei tonni, che vengono raccolte e salate per produrre la bottarga, una prelibatezza mediterranea. Questi pesci giocano un ruolo importante nell'ecosistema e nella cucina tradizionale, rappresentando un esempio di come le risorse naturali vengano valorizzate in modo sostenibile e gustoso.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Con le loro uova si prepara un ottima bottargaDalle loro uova si ottiene il cavialePesci le cui uova formano la bottargaLe api che depongono uovaIl computer e la loro banca

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Le loro uova, come quelle dei tonni, costituiscono la bottarga"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

E Empoli

F Firenze

A Ancona

L Livorno

I Imola

O O F A I T A M L I M F R G A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FORMATO FAMIGLIA" FORMATO FAMIGLIA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.