Pesci le cui uova formano la bottarga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pesci le cui uova formano la bottarga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CEFALI

Significato/Curiosita : Pesci le cui uova formano la bottarga

Consumano anche uova di pesci (caviale, uova di lompo, bottarga), di tartarughe, di vari rettili, di molluschi (lumache), e di insetti. le qualità alimentari... Il cefalo o volpina o muggine (mugil cephalus linnaeus, 1758), conosciuto comunemente come cefalo comune, è un pesce appartenente alla famiglia mugilidae... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

