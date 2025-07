La testa del proiettile nei cruciverba: la soluzione è Ogiva

OGIVA

Curiosità e Significato... La soluzione Ogiva di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ogiva per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ogiva? Ogiva indica la parte anteriore di un proiettile, quella che colpisce il bersaglio. Ha forma appuntita o conica, progettata per migliorare penetrazione e precisione. Il termine deriva dall'architettura medievale, dove si riferiva alla forma a cuspide delle strutture. Conoscere questa parola aiuta a capire meglio il funzionamento delle armi da fuoco e il linguaggio tecnico correlato.

Hai davanti la definizione "La testa del proiettile" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

G Genova

I Imola

V Venezia

A Ancona

