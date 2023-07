La locuzione latina che ci riconduce alle origini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La locuzione latina che ci riconduce alle origini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AB OVO

Significato/Curiosita : La locuzione latina che ci riconduce alle origini

Habeas corpus (film 1928). habeas corpus, letteralmente "che tu abbia il corpo", è una locuzione latina utilizzata nei sistemi giuridici di common law, per... Wikizionario wikiquote contiene citazioni di o su ab ovo wikizionario contiene il lemma di dizionario «ab ovo» (en) ab ovo, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

