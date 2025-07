La lettera prima di m e n nei cruciverba: la soluzione è Elle

ELLE

Curiosità e Significato... La soluzione Elle di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Elle per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Elle? Elle è una lettera dell'alfabeto francese, equivalente alla L italiana. Spesso usata come pronome femminile per indicare una persona o una cosa di genere femminile, rappresenta l’identità e l’empowerment delle donne. La parola racchiude un significato di individualità e presenza forte, simbolo di pari diritti e riconoscimento. Un modo semplice per parlare di femminilità e uguaglianza, tutto in una sola lettera.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo è la prima lettera di una parolaSigla biblica della prima lettera di GiovanniLa prima lettera grecaPrima lettera di FoscoloLa prima e l ultima lettera dell alfabeto

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

E C O I D T T N N E T I I D O U À M D Mostra soluzione



